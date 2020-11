"We are ASVEL", l'épisode 1 de la saison 2 diffusé ce mardi soir

Vous vous souvenez de "ASVEL, la série", diffusée en 2019-2020 sur RMC ? Eh bien l'ASVEL fait de nouveau l'objet d'une série cette saison. La société de Tony Parker "Infinity Nine Media" s'est associé avec l'OL TV pour produire les épisodes. Le premier, de 26 minutes, sera diffusé sur OL TV à 20h45 ce mardi soir.

Voici le communiqué de l'ASVEL :

"Pour la deuxième saison consécutive, les clubs de LDLC ASVEL et LDLC ASVEL Féminin ouvrent leurs portes pour suivre la saison 2020-2021 au plus près de leurs équipes professionnelles, des staffs sportifs et administratifs. Co production OL TV / Infinity Nine Media, Société de Production dirigée par Tony Parker, WE ARE ASVEL vous proposera une immersion dans les coulisses de la Team ASVEL au coeur d’une saison vraiment pas comme les autres. Dans l’intimité des vestiaires, au sein des bureaux des dirigeants en passant évidemment par les terrains, une plongée dans une vie de passionné(e)s !

Mardi soir (20h45), retrouvez le premier épisode de cette série-documentaire, consacré au retour à la compétition des deux équipes, entre incertitudes et adaptation permanente à la situation sanitaire. Puis une fois par mois, WE ARE ASVEL (26 minutes) vous proposera un rendez-vous exclusif sur OL TV et OL Play."