100 à 70 : L'Anadolu Efes écrase le CSKA Moscou

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après avoir gagné à Barcelone un peu plus tôt dans la saison, l'Anadolu Efes Istanbul restait sur deux autres victoires références, dans le derby stambouliote puis face à Valence, mardi, alors que les Espagnols avaient gagné tous leurs matches en février. Face au CSKA Moscou ce jeudi, l'équipe d'Ergin Ataman a continué dans sa lignée.

Encore portés par un grand Vasilije Micic (21 points à 5/14 aux tirs, 6 rebonds, 8 passes décisives, 3 interceptions et 8 fautes provoquées pour 29 d'évaluation en 35 minutes), les Turcs menaient 31-13 après 10 minutes de jeu. Ils ont ensuite déroulé tout le match pour atteindre les 100 points (contre 70 encaissés) sur deux lancers francs du combo-guard serbe.

Titulaires, Rodrigue Beaubois (11 points à 5/6 aux tirs et 2 passes décisives pour 12 d'évaluation) et Adrien Moerman (8 points à 4/9 et 7 rebonds pour 10 d'évaluation en 20 minutes) ont rempli leur rôle. L'Anadolu Efes continue sa remontée (cinq victoires de suite, huit victoires sur les neuf derniers matches) au classement et compte désormais 17 victoires en 27 matches. Soit une de moins que le CSKA Moscou - qui a enregistré ce jeudi sa pire défaite de l'histoire en EuroLeague -, qui occupait la deuxième place avant cette 28e journée.