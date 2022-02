20 points pour Heurtel, une dent en moins pour Poirier et encore une victoire pour le leader madrilène

EUROLEAGUE

Après sa défaite contre Andorre en Liga Endesa le week-end dernier, le Real Madrid voulait réagir de suite ce mercredi soir à domicile face à l'Olympiakos Le Pirée. Au terme d'un gros combat, les leaders de l'EuroLeague ont fini devant (75-67). Pourtant, ils pointaient à -14 à la mi-temps (24-38) après une première mi-temps compliquée, lors de laquelle Moustapha Fall (8 points à 4/9 aux tirs et 3 rebonds en 19 minutes) et Livio Jean-Charles (5 points et 2 rebonds en 15 minutes) ont pesé défensivement pour le camp grec.

Guidés par Thomas Heurtel (20 points à 8/12 en 25 minutes), les joueurs de Pablo Laso sont remontés petit à petit. Fabien Causeur (5 points à 2/4 et 3 rebonds en 23 minutes) a donné l'avantage aux siens (53-51) l'entame du dernier quart-temps. Les visiteurs n'ont pas lâché et dans la lutte, ils ont même fait sauter une dent de Vincent Poirier (3 points à 1/4 et 3 rebonds en 11 minutes), cette dernière ayant été ramassée par son compatriote Guerschon Yabusele (11 points à 3/9, 9 rebonds et 3 interceptions pour 17 d'évaluation en 32 minutes). Ce dernier s'est chargé de marquer les deux lancers francs de la faute antisportive et le Real Madrid s'est envolée au score avec un 11 à 2.

Avec ce succès, le Real Madrid reste tout en haut du classement de l'EuroLeague avec 19 victoires en 22 rencontres.