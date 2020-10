4/4 pour le Zalgiris Kaunas, leader de l'EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Quatre matchs, quatre victoires. Après trois succès à l'extérieur (chez l'Olympiakos Le Pirée, le BC Khimki Moscou et l'Etoile Rouge de Belgrade), le Zalgiris Kaunas a retrouvé sa salle et continué à gagner. Cette fois, la formation de Martin Schiller a battu l'Anadolu Efes Istanbul de Rodrigue Beaubois (12 points à 5/9, 3 rebonds et 4 passes décisives pour 12 d'évaluation en 29 minutes) et Adrien Moerman (8 points à 3/8, 0 rebond et 2 passes décisives pour 6 d'évaluation en 28 minutes).

Avec un Joffrey Lauvergne efficace (10 points à 5/8 aux tirs et 8 rebonds en 19 minutes), une belle adresse à 3-points (10/19) et surtout un excellent collectif (26 passes décisives pour 37 paniers et 5 lancer-francs marqués), les Lituaniens ont fait la course en tête après un excellent départ (13-5 au bout de 5 minutes). Si les Turcs, toujours privés de Shane Larkin, sont revenus (35 partout), ils n'ont pas tenu la distance ensuite. Le Zalgiris Kaunas est donc seul leader de l'EuroLeague.

Au classement, le Zalgiris précède le FC Barcelone (trois victoires en quatre matchs). En prolongation, les Catalans ont battu le Panathinaikos Athènes jeudi soir, 97 à 89. Après un bien meilleur départ des Grecs, la partie a été très serrée. Jusqu'à la prolongation où la puissance de feu barcelonnaise prenne le dessus. Thomas Heurtel a cumulé 7 points à 3/7, 3 rebonds et 3 passes décisives en 18 minutes.