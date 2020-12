51 d'évaluation pour Mike James chez le BC Khimki, Barcelone se reprend

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Dans le "derby" (même si le BC Khimki Region n'est situé qu'en banlieu lointaine de Moscou) moscovite, Mike James s'est amusé face à la défense adverse. En moins de 33 minutes, le meneur étasunien a battu ses records de points (36) et passes décisives (10) en EuroLeague. Avec un rebond de plus il aurait même terminé en triple-double. Sa performance lui a permis de terminer à 51 d'évaluation, et surtout au CSKA Moscou de s'imposer 96-87 à l'extérieur.

Le CSKA Moscou reste à égalité avec le FC Barcelone. Car après avoir perdu contre l'Olympiakos Le Pirée, l'équipe de Sarunas Jasikevicius a retrouvé la victoire vendredi contre Milan (87-71). Les Catalans étaient menés à l'entame du dernier quart-temps (60-61) avant de faire la différence. Thomas Heurtel n'a joué que 3 minutes.

Enfin, le Zalgiris Kaunas a fait la course en tête chez le Panathinaikos Athènes pour s'imposer 81-69. Joffrey Lauvergne a cumulé 8 points à 4/10 et 8 rebonds pour 10 d'évaluation en 21 minutes.