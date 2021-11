800 000 euros, soit l'investissement de Monaco Info pour diffuser la Roca Team en EuroLeague

Entre les droits de diffusion de l'EuroLeague et les coûts de production, plusieurs chaînes ont mis fin aux négociations avec l'EuroLeague pour diffuser la compétition cette saison, à commencer par RMC Sport, canal qui en possédait les droits ces dernières années.

Mais une chaîne a finalement choisi de passer un contrat avec l'EuroLeague afin de diffuser les rencontres d'une formation du championnat de France. Il s'agit de Monaco Info, chaîne qui émet sur le territoire de la principauté monégasque.

Et pour diffuser tous les matches à domicile et à l'extérieur de Monaco en EuroLeague, Monaco Info a investi 800 000 euros. 400 000 euros sont consacrés aux droits audiovisuels, 400 000 aux coûts de production.

"C’est un investissement certain, concède Geneviève Berti. On fera le bilan en fin de saison. Mais tout le monde, le club, l’EuroLeague... se donne beaucoup de mal pour nous aider et mettre en images la salle de la meilleure façon. Ça nous fait tellement progresser, dans de nombreux domaines. Nous estimons donc que c’est une opération pertinente."