A Berlin, Monaco a encore encaissé 92 points et perdu

La fin d'année 2021 de l'AS Monaco est particulièrement ratée. L'équipe désormais coachée par Sasa Obradovic enchaîne les défaites. Ce mercredi soir pour la 17e et dernière journée de la phase aller de la phase régulière, la Roca Team s'est inclinée 92 à 84 sur le parquet de l'ALBA Berlin.

Après un premier quart-temps équilibré (23-21), marqué par le gros début de rencontre de Donatas Motiejunas (23 points à 10/13 aux tirs et 2 rebonds pour 21 d'évaluation en 18 minutes), c'est dans le deuxième quart-temps que les locaux ont créé leur avance, en encaissant seulement 9 points sur la période pour pointer à +10 à la pause (40-30). Bien en confiance, dominateurs au rebond (32 prises à 24), les joueurs d'Israël Gonzalez ont ensuite passé 29 points à la défense monégasque lors du troisième quart-temps. Et si les visiteurs ont passé un 13 à 1 en 4 minutes pour recoller à une possession (76-74) à 4 minutes 38 de la fin sur un panier de Mike James (25 points à 11/17, 3 rebonds, 8 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 31 d'évaluation en 34 minutes), ils ont de nouveau ouvert les valves dans le final avec leur cinq small-ball (James - Lee - Bacon - Diallo - Thomas). Ils ont ainsi logiquement terminé à -8.

A moins d'un gros retournement de situation, il apparaît difficile que Monaco (6 victoires, 11 défaites) puisse atteindre le top 8 de l'EuroLeague cette saison, sachant que les playoffs se jouent aux alentours des 19 voire 20 victoires.