Adrien Moerman après la victoire en EuroLeague : "Nous avons attendu cela pendant trois ans"

L'Anadolu Efes a remporté l'EuroLeague 2021 en battant en finale le FC Barcelone, 86 à 81. Les deux Français Rodrigue Beaubois et Adrien Moerman sont donc devenus champions d'Europe avec le club d'Istanbul ce dimanche. Ils se sont tous deux exprimés après la rencontre. Auteur d'un match à 6 points à 3/4 aux tirs avec 8 rebonds captés et 1 passe pour une évaluation de 12 en 21 minutes de jeu, Adrien Moerman a été précieux.

"Ça fait du bien. Nous avons attendu cela pendant trois ans. Nous avons connu des hauts et des bas tout au long de la saison, mais à la fin, nous nous en souviendrons pour ce titre. C'est (un titre mérité) pour l'organisation de l'Efes. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux. Le temps que j'ai passé sur le terrain, j'allais donner le meilleur de moi-même, c'est le Final Four. C'est mon état d'esprit quand je vais sur le parquet, c'est ma personnalité et le coach me connaît. J'étais heureux de prendre des rebonds offensifs et de faire une bonne défense. Nous sommes restés forts mentalement comme nous l'avons fait en demi-finale."

Rodrigue Beaubois a lui aussi réagi et a parlé du chemin que l'Anadolu réalisé depuis trois ans pour en arriver à ce moment précis, ce sacre. Auteur de 15 points en demi-finale, il a été plus discret dimanche (3 points) mais a eu un vrai impact dans le parcours de l'équipe d'Ergin Ataman.

CHAMPIONS! Look what it means to Rodrigue Beaubois and the @AnadoluEfesSK squad, what a season! pic.twitter.com/AgIf9dn24Q