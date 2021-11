Adrien Moerman premier Français à atteindre la barre des 1 000 rebonds en EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Champion d'Europe en titre avec l'Anadolu Efes, Adrien Moerman est actuellement engagé dans sa neuvième d'EuroLeague. Une belle longévité qui vient de lui permettre d'atteindre la barre des 1 000 rebonds à l'issue d'un match contre l'AS Monaco (98-77) où il en a capté 7, pour joliment accompagner ses 14 points.

Depuis un premier match très délicat au Pirée avec Orléans un soir d'octobre 2009 (0 point et 1 rebond en 14 minutes), l'enfant de Montrouge a disputé 193 autres matchs sur la plus grande scène européenne, répartis entre l'OLB, Nancy, Limoges, le Darussafaka Istanbul, Barcelone et l'Anadolu Efes Istanbul. 1 000 rebonds en 194 rencontres, soit une moyenne de 5,15 prises par match.

21e joueur de l'histoire à atteindre ce total, Adrien Moerman en est aussi le premier Français. Il est certes plus facile d'établir des records depuis le nouveau format de compétition ayant entraîné la multiplication des matchs mais l'ancien Roannais est un peu seul au monde parmi les tricolores. Dans le Top 100, un seul autre Français se fraye un chemin : Nando De Colo, 61e avec ses 670 rebonds. Respectivement 103e et 107e, Joffrey Lauvergne et Vincent Poirier pourraient toutefois bientôt y entrer.

Les joueurs à 1 000 rebonds, ou plus, en carrière EuroLeague :