Adrien Moerman signe sa meilleure performance de la saison

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après avoir été opéré du tendon d'Achille en août 2019, Adrien Moerman (2,02 m, 21 ans) a manqué les trois premiers mois de la saison 2019/20. L'ailier-fort français est revenu en jeu à la toute fin de l'année civile. Mais il est difficile de retrouver sa place chez une équipe qui gagne, surtout quand on doit retrouver le rythme de la compétition.

Deux mois de compétition nécessaires pour retrouver son impact

En l'absence du probable MVP de la saison, l'arrière américano-turc Shane Larkin, des joueurs doivent élever leur niveau de jeu. Cela a été le cas jeudi soir pour le meneur serbe Vasilije Micic qui a régné sur la rencontre chez l'ALBA Berlin (23 points à 6/7 aux tirs et 9/9 aux lancers francs, 9 passes décisives et 9 fautes provoquées pour 35 d'évaluation en 36 minutes) malgré ses 9 balles perdues. Pour aller chercher cette 23e victoire de la saison, en 26 matchs, il a été bien aidé par Adrien Moerman. L'ancien joueur de Roanne, Nanterre, Orléans, Nancy, Bilbao, Limoges, Bandirma, du Darussafaka Istanbul et de Barcelone a cumulé 19 points à 9/11 aux tirs (dont 1/1 à 3-points), 7 rebonds et 4 fautes provoquées pour 27 d'évaluation en 25 minutes. Une belle performance sachant qu'il n'avait jamais passé la barre des 6 points en 9 entrées en EuroLeague cette saison. Il a surtout été très impactant lors du troisième quart-temps, lors duquel les Stambouliotes ont fait l'écart (victoire 99-86 au final).

Pour aller chercher le titre, l'équipe d'Ergin Ataman, qui domine les débats en saison régulière, aura bien besoin de celui qui était l'un des cadres de l'équipe dans la campagne de 2018/19. L'équipe de France, qui a du faire sans son poste 4 titulaire, peut aussi apprécier la montée en puissance du Francilien.

Les 9 paniers d'Adrien Moerman :