ALBA Berlin : Marcus Eriksson égale le record de 10 paniers à 3 points dans un match

Pas besoin de chercher bien loin le MVP de la 28e journée en EuroLeague. Même si Nando de Colo a offert un clinique sur le parquet de Villeurbanne, la performance du swingman suèdois de l'ALBA Berlin, Marcus Eriksson (2,01 m, 27 ans) va faire date. En effet, avec 10 paniers à 3-points réussis (36 points au total, record personnel et record du club en EuroLeague), le numéro 8 de la formation allemande a transpercé la défense du Khimki Moscou, mais surtout égaler le record du nombre de paniers à longue distance dans une seule rencontre.

En plus de ce record, l'ALBA Berlin s'est imposé sur le parquet moscovite, remontant à la 15e place du classement avec un bilan de 10 victoires et 18 défaites. Khimki, lui, continue de s'enliser avec une 24e défaite en 27 rencontres et n'a pas réussi à enchaîner une 2e victoire de rang après avoir triomphé, à la surprise générale, face au Real Madrid.

En tout cas, le Suèdois rejoint Andrew Goudelock (Fenerbahçe, 2014) et Shane Larkin (Anadolu Efes Istanbul, 2019) dans le cercle très fermé des pistoleros de la plus prestigieuse compétition européenne. L'ASVEL, prochain adversaire sur la route des Berlinois, est prévenue.

On a night where he joined the exclusive club of hitting 10 triples in a game Marcus Eriksson also became the MVP of the double week with an outstanding performance for @albaberlin pic.twitter.com/m7QfN1sTwH