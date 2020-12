Alex Tyus passe de Galatasaray au Real Madrid pour combler l'absence d'Anthony Randolph

Si Galatasaray a annoncé simultanément les arrivées de trois nouvelles recrues, dont notamment celle d'Assem Marei, ce n'est pas exclusivement pour redresser la barre mais aussi pour combler le vide que va laisser le départ d'Alex Tyus (2,03m, 32 ans). Car oui, le club stambouliote l'a annoncé sur son site internet, le pivot américano-israélien va ralier Madrid pour remplacer Anthony Randolph, récemment victime d'une rupture du tendon d'Achille et absent pour le reste de la saison.

C'est de par ces mots, exprimés par le biais d'un communiqué, que le Galatasaray Istanbul a officialisé les bruits de couloirs qui couraient depuis quelques jours. Avec ce renfort de taille et de poids mais aussi d'expérience, le Real Madrid s'offre la possibilité de limiter la casse en vue de poursuivre son excellent début de saison : 1er de Liga Endesa avec 14 victoires et 1 défaite et 2ème d'EuroLeague avec 12 victoires et 5 défaites. Sans oublier que la double-nationalité d'Alex Tyus est un avantage non négligeable. Si ce dernier n'avait pas été naturalisé israélien, le staff madrilène aurait dû faire des choix entre les joueurs non-européens (Deck, Thompkins et donc Tyus). Or, ce ne sera pas le cas, Israël étant rattaché à la zone Europe.

Tyus, le Real Madrid et l'EuroLeague, liés depuis 2014

Formé à l'Université de Floride, Alexander Tyus évoluait depuis le début de la saison au Galatasaray, dans le championnat turc donc mais aussi en Ligue des Champions (BCL). Désormais, il va de nouveau pouvoir se mesurer à la compétition européenne par excellence qu'est l'EuroLeague, en arborant pour la première fois de sa carrière le maillot d'un club espagnol, en l'occurence celui du Real Madrid. Cette compétition, il l'a connaît d'ailleurs plutôt bien puisqu'il l'a même remportée avec le Maccabi Tel-Aviv en 2014, au terme d'une finale face au... Real Madrid ! Comme quoi...

Avant de quitter Istanbul, l'intérieur aux capacités physiques reconnues a quand même tenu à adresser un message de remerciement au club :

Thank you @GSBasketbol family for giving me the opportunity to come back this season. I enjoyed my time here. I appreciate everything the supporters, management, and teammates have done with me these past two months. I wish you guys the best of luck the rest of the season!!!