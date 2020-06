Alexey Shved devrait prolonger 3 ans au Khimki Moscou

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Alexey Shved (1,98 m, 31 ans) devrait rester chez lui en Russie, et plus particulièrement au BC Khimki Region où il joue depuis 2015. Il va prolonger trois saisons selon Sportando.

Après avoir commencé sa carrière chez le rival du CSKA Moscou en 2006 , il a joué pour le Dynamo et le BC Khimki Region avant de revenir au CSKA. En 2010, les sirènes de la NBA lui ont fait traverser l'océan Atlantique pour rejoindre les Timberwolves du Minnesota pendant deux saisons, avant de jouer pour Philadephie et Houston. Cest à New York en deuxième partie de saison 2014/15 qu'il a pu s'exprimer avec 14,8 points de moyenne.

Il est revenu au Khimki en 2015 et est devenu l'un des leaders statistiques de l'EuroLeague. En 2019/20, il tournait à 22 points et 9 passes décisvies en VTB League et 21 points et 6 passes en EuroLeague. Son équipe était première du championnat avant l'arrêt de la saison avec un bilan de 18 victoires et 1 défaite. En EuroLeague, la formation de la banlieue moscovite était septième avec 13 victoires et 15 défaites.

C'est un gros coup pour le Khimki si Alexey Shved prolonge jusqu'en 2023.