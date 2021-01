Allerik Freeman quitte l'ASVEL pour les Qingdao Eagles, en Chine

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Plus utilisé depuis trois matches d'EuroLeague par T.J. Parker, Allerik Freeman (1,91 m, 26 ans) quitte l'équipe. L'arrière américain a signé aux Qingdao Eagles, l'actuel 8e sur 19 (avec 19 victoires et 15 défaites) de la Chine Basketball Association (CBA), a indiqué son agent à Sportando. Le natif de Charlotte (Caroline du Nord) retourne dans un championnat qu'il a brièvement connu sous les couleurs de Shenzhen avant l'arrêt de la saison 2019-2020 (4 matches).

L'ancien scoreur de Baylor et North Carolina State (NCAA) n'a pas convaincu en EuroLeague avec 7,4 points à 41% de réussite aux tirs (dont 42,2% de réussite à 3-points), 1,1 rebond et 1,2 passe décisive en 21 minutes. En Jeep ELITE en revanche, il s'est montré efficace (13,3 points à 50%, 2,9 rebonds et 1,6 passe décisive en 21 minutes.

C'est le deuxième départ de l'ASVEL après celui de Rihards Lomazs, un autre arrière shooteur. Sur le dernier match, le staff a décidé de démarrer la rencontre deux meneurs. Reste à savoir si un nouvel arrière viendra grossir les rangs rhodaniens ou le club finira la saison avec les 13 joueurs actuels.