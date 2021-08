Anadolu Efes, Olympiakos, Maccabi Tel-Aviv, Fenerbahçe... Monaco va affronter du lourd en présaison

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Manuel Vitali ASM

En stage à Bormio en Italie jusqu'au mardi 31 août, l'AS Monaco va affronter sur place le vainqueur 2021 de l'EuroLeague, l'Anadolu Efes Istanbul, par deux fois. Dans la foulée, la Roca Team se rendra à Athènes pour le tournoi "Bwin contre la Covid-19", avec une demi-finale face à l'Olympiakos Le Pirée et une finale potentielle face au Maccabi Tel-Aviv (si victoire face à Lavrio dans l'autre demi-finale). Une semaine plus tard, l'équipe de Zvezdan Mitrovic se rendra à Istanbul afin de prendre part au tournoi en mémoire de Faruk Turkoz. En demi-finales, les joueurs de la principauté seront opposés à l'armada du Partizan Belgrade conduite par Zeljko Obradovic. L'autre demi-finale opposera le Fenerbahçe à l'UNICS Kazan. Enfin, l'ASM se rendra en Allemagne comme l'an passé afin d'affronter Oldenbourg (équipe évoluant en BCL) et Hambourg (EuroCup).

Voici le calendrier de Monaco en préparation :