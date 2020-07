Andrea Trinchieri entraînera le Bayern de Munich la saison prochaine

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroCup

Le technicien italien de 51 ans Andrea Trinchieri va s'engager en faveur du Bayern Munich annoncé le journaliste serbe Djordje Matic. Il revient en Allemagne où il a tant réussi (triple champion) avec un autre club bavarois, celui de Bamberg.

Ancien assistant-coach de Milan en tant que coach adjoint puis de Crémone, Caserte, Veroli et Cantù (de 2009 à 2013), il a rejoint l'UNICS Kazan pour une saison avant de passer quatre ans à Bamberg entre 2014 et 2018. Après avoir conduit le Partizan Belgrade deux ans, il va donc retrouver la BBL et tenter de permettre au Bayern de passer un cap après une saison 2019/20 compliquée.