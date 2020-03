Andrew Albicy porte Saint-Pétersbourg contre Kaunas

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Jeudi soir, le Zénith Saint-Pétersbourg s'est imposé 76 à 75, après prolongation, contre le Zalgiris Kaunas pour la 28e journée de l'EuroLeague. C'est le meneur français Andrew Albicy qui a donné la victoire à l'équipe russe, sur deux lancers francs à 2,8 secondes de la fin.

Pourtant, la formation lituanienne avait pris le meilleur départ et rapidement pris le large (12-27 après 10 minutes). Mais menés par Albicy (19 points - record en EuroLeague - à 5/7 à 3-points, 5 rebonds, 4 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 24 d'évaluation en 31 minutes), les joueurs de Xavi Pascual sont revenus et ont fini par arracher la prolongation (66 partout).

Et c'est donc sur deux lancers francs, avant un 3-points raté de K.C. Rivers et une claquette manquée par Jock Landale, que le Zénith a signé sa huitième victoire.