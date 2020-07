Andrew Albicy quitte le Zénith Saint-Pétersbourg

Arrivé l'été dernier au Zénith Saint-Pétersbourg, Andrew Albicy (1,78 m, 30 ans) ne va pas y jouer au-delà de cette saison. Selon Sportando, les deux parties ne vont pas poursuivre l'aventure ensemble.

Recruté par le coach Joan Plaza, qu'il avait croisé en Espagne, Andrew Albicy a un rôle indéfini avec ce dernier. Les choses ont positivement évolué à l'arrivée de son remplaçant, Xavi Pascual. Mais l'expérience à Saint-Pétersbourg pour l'international français va tout de même s'arrêter là.

En 39 matchs d'EuroLeague et VTB League, le Francilien a tourné à 6,5 points à 35,8% de réussite aux tirs, 1,5 rebond et 3,6 passes décisives en 21 minutes.

Zenit St. Petersburg is parting ways with Andrew Albicy, I am told.

Albicy averaged 6.6ppg with 3.3apg in EuroLeague and 6.2ppg and 4apg in VTB League