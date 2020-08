Ante Zizic finalement au Maccabi Tel-Aviv plutôt qu'au Real Madrid ?

Alors que début juillet son arrivée probable au Real Madrid était annoncée, l'intérieur croate Ante Zizic (2,08 m, 23 ans) pourrait rejoindre un autre club d'EuroLeague. Selon Moses, il serait proche de s'engager pour le Maccabi Tel-Aviv. Emiliano Carchia de Sportando ajoute que le Club Nation tente de le faire venir depuis de longues semaines.

Le très jeune frère de l'ancien joueur de l'ASVEL Andrija Zizic sort d'une expérience en NBA. Hormis lors de sa saison sophomore en 2018/19 (7,8 points à 55,3% de réussite aux tirs et 5,3 rebonds en 18 minutes sur 59 matchs), il n'a été que peu utilisé. Sur 113 matchs, il a tourné à 13 minutes de temps de jeu en moyenne. Barré par de nombreux intérieurs comme les stars que sont Kevin Love et Tristan Thompson, il tournait en 2019/20 à 4,4 points, 3 rebonds et 0,3 passe décisive en 10 minutes.

Il va donc revenir en Europe, lui qui après ses débuts professionnels en Croatie est déjà passé par le championnat turc avec une demi-saison (en 2016/17) au Darussafaka Istanbul.

Real Madrid had an agreement in principle with Ante Zizic but the deal has not been finalized yet, I am told.

Maccabi Tel Aviv has been pursuing Zizic since months and according to @MosesB1 the Israeli champions are now close to signing him https://t.co/Hw7LpBiCQL