Antoine Diot : "On est dans une période difficile"

Avec quatre défaites en cinq matchs, l'ASVEL vit un début d'année 2020 compliqué. Mardi soir, le Rhodaniens ne sont pas parvenus à lutter face au Fenerbahçe Istanbul. Rapidement distancés, ils ont perdu 86 à 64. Le seul bon moment a été le début de la deuxième mi-temps, avec plus d'énergie déployée.

En difficulté, l'ASVEL doit trouver des solutions pour sortir de cette période délicate.

"Il ne faut pas se le cacher. On est dans une période difficile, on n'a pas eu la trêve de Noël, comme toutes les équipes d'EuroLeague. Mais on ne peut pas se cacher derrière ça. On a quand même une équipe de quatorze joueurs où tout le monde peut apporter", rappelle-t-il dans L'Equipe.