Après 17 défaites de suite, le BC Khimki fait tomber le Real Madrid

Après 17 défaites de suite, des départs en pagaille, on se demandait si le BC Khimki regagnerait cette saison en EuroLeague. C'est arrivé mardi soir, contre le Real Madrid. Son ancien joueur (en 2019-2020) Jordan Mickey (19 points à 8/16 aux tirs, 6 rebonds, 3 passes décisives, 4 interceptions et 3 fautes provoquées pour 24 d'évaluation en 37 minutes) a été décisif dans le money-time. Il a d'abord marqué à mi-distance sur un service d'Alexey Shved (22 points à 9/22, 4 rebonds, 8 passes décisives et 5 interceptions pour 23 d'évaluation en 34 minutes). Puis, il a servi ce dernier parti en back-door à 17 secondes de la fin. Enfin, sa sortie agressive en défense sur Fabien Causeur (11 points à 4/9, 4 rebonds, 8 passes décisives, 5 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 15 d'évaluation en 30 minutes) a fait perdre le contrôle de la balle (y avait-il faute ?) à l'arrière breton et le Real n'a pas pu prendre de dernier tir.



En difficulté depuis le départ de Facundo Campazzo, le Real Madrid (16 victoires, 11 défaites) descend petit à petit au classement. L'équipe de Pablo Laso est désormais devancée par l'Anadolu Efes (16 victoires, 10 défaites) qui poursuit sa remontée. Mardi soir, ils ont mis fin à la série de victoire de Valence (14 victoires, 13 défaites) 99 à 83 avec 19 points à 7/9 aux tirs de Rodrigue Beaubois. Adrien Moerman (7 points à 3/6, 8 rebonds et 3 passes décisives pour 16 d'évaluation en 25 minutes) a remporté son duel avec Louis Labeyrie (2 points à 1/3 et 2 rebonds en 16 minutes).

L'Anadolu a le même bilan que Saint-Pétersbourg, vainqueur contre l'ALBA Berlin, et reste juste derrière le Bayern Munich (17 victoires, 10 défaites) qui s'est imposé de peu à Belgrade. Derrière, le Zalgiris Kaunas (15 victoires, 12 défaites) reste en course pour le Top 8 suite à sa victoire sur l'ASVEL.

Tout devant, le FC Barcelone (19 victoires, 8 défaites) a retrouvé la victoire en l'emportant chez le Panathinaikos malgré les 21 points de leur ancien joueur Mario Hezonja, qui faisait ses débuts sur place. Léo Westermann n'a joué que 2 minutes. Derrière, le CSKA Moscou (18 victoires, 8 défaites) a résisté au retour du Maccabi Tel-Aviv en fin de rencontre.

