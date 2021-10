Après avoir longtemps mené, l'ASVEL a cédé d'un point à Milan

EUROLEAGUE

L'ASVEL a laissé passer une belle opportunité ce jeudi soir à Milan. Face à une équipe invaincue en EuroLeague, les Rhodaniens ont bien joué, "très bien joué" même selon Ettore Messina. Au point de rentrer aux vestiaires avec 14 points d'avance (26-40). Mais les locaux ont réagi après la pause grâce à une défense bien plus intense et une nouvelle réussite aux tirs. Un tir trop rapide d'Antoine Diot a laissé l'opportunité à Milan d'égaliser à la fin du troisième quart-temps, ce qu'il s'est passé sur un tir primé de Nicolo Melli (51 partout). Dans la dernière période, malgré les nombreux tirs primés d'Elie Okobo et Charles Kahudi, les Lombards ont fini par prendre le dessus. C'est Devon Hall, suite à un rebond offensif de Kyle Hines, qui a donné l'avantage aux siens à 27 secondes de la fin sur son seul panier du match (73-72).

L'ASVEL au niveau des meilleurs, Okobo enchaîne

Après ses trois victoires inaugurales, l'ASVEL a encore montré sa capacité ce jeudi soir à se hisser au niveau d'une des meilleures équipes de la compétition. Elie Okobo confirme son gros niveau de jeu, avec 25 points à 11/15 aux tirs (dont 3/4 à 3-points), 3 passes décisives et 3 balles perdues en 29 minutes. Cependant, les joueurs de T.J. Parker vont devoir vite retrouver la victoire en EuroLeague. Leur prochain match dans la compétition est le mercredi 27 octobre contre le CSKA Moscou.

