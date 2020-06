Après J.J. O'Brien, Sasa Obradovic et l'Étoile Rouge de Belgrade cibleraient Dee Bost

Nouvel entraîneur principal de l'Étoile Rouge de Belgrade, Sasa Obradovic prépare son effectif en vu de la saison 2020/21, lors de laquelle son équipe disputera notamment l'EuroLeague. Pour cela, il aimerait s'appuyer sur une base qu'il connaît déjà et qu'il sait solide. Selon Chris Harper, Dee Bost (1,88 m, 30 ans) serait sur la liste du technicien serbe, tout comme J.J. O'Brien.

Formé à Mississippi State, Dee Bost tournait à 15,5 pts et 5,5 passes décisives lors de sa dernière année. Le meneur américano-bulgare a lancé sa carrière professionnelle en Europe, à Podgorica en 2012, avec qui il a remporté le titre de champion du Monténégro en 2013. Il a par la suite signé un contrat en NBA avec les Portland Trail Blazers. Finalement coupé en octobre 2013, il a fait son retour en Europe, à Trabzonspor en Turquie d'abord et à Zielona Gora en Pologne ensuite.

Fort d'un titre de champion de Pologne, Dee Bost débarque en France, à l'AS Monaco. Pour ses premiers pas dans l'élite du basket français, il réalise une grosse saison, compilant 13 points, 3 rebonds et 5,6 passes décisives pour 13,5 d'évaluation en 34 rencontres. De quoi lui permettre d'aller se frotter au plus haut niveau européen puisqu'il signe pour le Zalgiris Kaunas, écurie d'EuroLeague. Impossible pour lui de se faire une place, il fait donc son retour en France, à Strasbourg où il disputera une seconde partie de saison impressionnante (14,6 d'évaluation). Bis-repetita en 2018/19. Dee Bost signe au Khimki Moscou (EuroLeague) avant de revenir en France, sous le maillot monégasque. 24 rencontres plus tard, après une finale de playoffs perdue face à l'ASVEL, il est prolongé. La saison passée, il est de nouveau monté en puissance, tournant à 12,8 points, 3,6 rebonds et 5 passes décisives pour 15 d'évaluation.

Alors qu'il avait prolongé pour deux saisons à l'été 2019, Dee Bost pourrait finalement quitter le Rocher, direction l'Étoile Rouge de Belgrade. Pour la première fois de sa carrière, le vainqueur de la Leaders Cup en 2017 et de la Coupe de France 2018 pourrait faire partie des pièces maîtresses d'un effectif d'EuroLeague.

In Red Star,Sasa Obradovic will not keep in the roster Stratos Perperoglou,James Gist and Lorenzo Brown for different reasons.He is also considering who will be his starting point guard and Dee Bost from AS Monaco basket is on the list. #euroleague @kkcrvenazvezda #abaliga