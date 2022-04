Après le Real Madrid, l'Anadolu Efes Istanbul se qualifie à son tour pour le Final Four de l'Euroleague

EUROLEAGUE

Crédit photo : Euroleague

Le champion d'Europe en titre composte enfin son billet pour le Final Four de l'Euroleague qui se déroulera à Belgrade après le Real Madrid. Après un match 4 accroché, l'Anadolu Efes Instanbul remporte le match 4 face à Milan sur le score de 75-70, une victoire qui a mis du temps à se dessiner compte-tenu de la remontée des Italiens qui ont effacé un 0-14 à cheval entre le troisième et le quatrième quart-temps pour prendre la tête des opération (62-66, 33'). Finalement, les hommes d'Ergin Ataman ont passé un 11-2 pour s'assurer la victoire.

Du côté de la marque, Tibor Pleiss a tiré son épingle du jeu dans ce match 3 en compilant 25 points à 8/9 aux tirs dont 3/3 à 3-Points, 6 rebonds, 2 interceptions pour 37 d'évaluation en 33 minutes de jeu, tandis que Vasilije Micic l'a bien aidé avec 20 points, 5 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 33 minutes de jeu pour 25 d'évaluation. Titulaire lors de cette rencontre, Adrien Moerman a été peu performant et n'a compilé que 4 points et 4 rebonds pour 1 d'évaluation en 31 minutes de jeu. Rodrigue Beaubois n'est pas rentré en jeu.

Le plateau du Final four commence à se dessiner avec le Real Madrid et l'Anadolu Efes Instanbul en attandant les vainqueurs des séries entre Monaco et l'Olympiakos et Barcelone et le Bayern Munich.