Après son expérience en EuroLeague, Rick Pitino va revenir en NCAA

NCAA

Coach du Panathinaikos Athènes depuis fin 2018 mais aussi sélectionneur de la Grèce, Rick Pitino va revenir dans la ligue qui a fait sa légende : le championnat universitaire étasunien. Le New Yorkais âgé de 67 ans est tombé d'accord avec une faculté de la Grosse Pomme, celle d'Iona (basée à New Rochelle, ville de la banlieue Nord de NYC qui est actuellement la zone la plus touchée par le coronavirus aux Etats-Unis). L'ancienne gloire de Kentucky et surtout Louiville (qu'il a quitté en 2017 suite au scandale Adidas) va conduire un petit programme qui évolue dans le MAAC, une conférence réunissant plusieurs programmes new yorkais.

Rick Pitino a annoncé son retour aux Etats-Unis le jeudi 12 mars, alors que le championnat grec et l'EuroLeague sont à l'arrêt. Il a précisé qu'il resterait bien le sélectionneur de la Grèce.

Rick Pitino on Iona: "I'm incredibly excited. I started my journey in basketball in Manhattan. I'm now able to end my journey in New Rochelle. I've admired the stellar job that Tim Cluess has done. I'm going to try and carry that on and elevate it to prominence." — Jon Rothstein (@JonRothstein) March 14, 2020