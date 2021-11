Après Zoran Dragic, le Zalgiris Kaunas fait venir Tai Webster

Après avoir fait venir Zoran Dragic, le Zalgiris Kaunas a engagé Tai Webster (1,93 m, 26 ans) afin de remplacer Emmanuel Mudiay. Coupé par les New Zealand Breakers parce qu'il ne voulait pas se faire vacciner contre la COVID-19, l'international néo-zélandais devait vivre une expérience en Egypte. Mais finalement vacciné, il va rejoindre le club lituanien avec qui il découvrira l'EuroLeague, lui qui avait joué en EuroCup à Galatasaray. La saison passée, il jouait en National Basketball League (NBL), le championnat australo-néo-zélandais, avec les New Zealand Breakers.

A bit of roster changes in Kaunas, as Zalgiris welcomes Tai Webster to replace Emmanuel Mudiay.



