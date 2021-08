Assane Ndoye partenaire d'entraînement de l'AS Monaco

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Manuel Vitali

Il est là sur la photo, aux côtés d'Adrien Moerman et Léo Westermann. Assane Ndoye, sans club pour le moment pour la saison 2021-2022, est à Bormio avec l'AS Monaco. L'ailier est, comme l'Australien Brock Motum, partenaire d'entraînement de la Roca Team en ce début de préparation. Lundi soir, il a affronté l'Anafolu Efes Istanbul (défaite 85-75).

Après avoir passé de longues années à l'Elan Chalon, où son explosion était attendu, l'ailier va pouvoir s'émanciper. Et pourquoi pas au pied du Rocher ? En effet, l'entraîneur Zvezdan Mitrovic a l'habitude de signer des joueurs français pour réaliser un travail de l'ombre essentiel. Le plus bel exemple est celui de Paul Rigot en 2016-2017. Surtout, le club de la principauté recherche potentiellement encore un joueur formé localement pour compléter le groupe, après la signature du poste 3-4 Alpha Diallo. Assane Ndoye, lui aussi capable de jouer 3 et 4, semble avoir le profil requis.