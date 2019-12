ASVEL : "Les playoffs ? Cela ne coûte rien d'y croire" selon Tony Parker

"Cette équipe me surprend de moins en moins, défensivement on tient et athlétiquement on est costauds, le jeu de l'EuroLeague avec des picks and rolls et des switches (défensifs) correspond bien à notre défense, a-t-il commenté dans L'Equipe . Mais huit victoires à Noël, je ne l'aurais pas cru. Je comprends le discours du coach par rapport au niveau de l'EuroLeague, mais il faut qu'il soit positif aussi. On peut commencer à rêver de playoffs, il faut y croire, et cela commence avec nous (les dirigeants, le staff). On a prouvé des choses, ce n'est pas facile de mener de + 20 contre Khimki comme on l'a fait ce (jeudi) soir."