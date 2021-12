ASVEL - Bayern Munich reporté

EUROLEAGUE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Deux nouvelles rencontres de la 18e journée de l'EuroLeague ont été reportées. Après Fenerbahçe - Real Madrid et Milan - Berlin, ce sont les affiches entre l'Olympiakos Le Pirée et l'ASVEL et le Bayern Munich qui ont du être repoussées, à cause de cas de COVID-19 dans le camp grec et français. Déjà lundi, l'ASVEL a du faire avec seulement sept joueurs professionnels aguerris contre le Limoges CSP en championnat. En tout, ce sont donc quatre rencontres de la 18e journée d'EuroLeague qui ont du être reportées. De quoi poser problèmes dans les futurs calendriers, déjà surchargés.