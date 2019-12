ASVEL : Contrôler le phénoménal Alexey Shved

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Rentré peu après le match au Mans, perdu 85 à 74, lundi soir, les joueurs de l'ASVEL ont eu droit à un jour de repos mardi pour fêter Noël en famille. Puis ils ont pris le chemin de l'entraînement mercredi afin de préparer la venue du BC Khimki Region. Ce jeudi soir à l'Astroballe, les Rhodaniens rêvent d'équilibrer leur bilan (actuellement de 7 victoires et 8 défaites) face au club de la banlieue moscovite. Difficile mais pas irréaliste puisque les Russes sont juste devant au classement avec une victoire de plus.

Limiter Shved...

Dans leurs rangs, on trouve surtout le meilleur marqueur (avec 21,4 points par match) de la compétition, l'arrière russe Alexey Shved (1,98 m, 31 ans). L'ancien joueur des Minnesota Timberwolves et New York Knicks est la figure de ce club qui a fait de lui le joueur le mieux rémunéré du Vieux Continent (environ 4 millions d'euros net par saison) avant la signature de Nikola Mirotic au FC Barcelone. David Lighty, Charles Kahudi voire même Edwin Jackson tenteront de réduire son impact sur le match, lui qui marque beaucoup mais rate beaucoup également (36 points à... 7/21 à 3-points la semaine passée contre l'Olympiakos).

... sans laisser la porte ouverte aux autres joueurs

Le reste de l'effectif est loin d'être ridicule puisque l'on retrouve l'ancien MVP de Pro A, Devin Booker (ex-Nancy, Bourg et Chalon), le vétéran Sergey Monia (211 matchs d'EuroLeague joués), l'intérieur suédois Jonas Jerebko (longtemps vu en NBA), les internationaux lettons Dairis Bertans et Janis Timma (de retour après quatre matchs d'absence), le meneur serbe Stefan Jovic, sans oublier les Américains Chris Kramer, Jeremy Evans (250 matchs NBA) et Anthony Gill (10 points et 5,4 rebonds pour 12,9 d'évaluation par match).

Bref, du lourd. Mais l'ASVEL a ses arguments avec notamment un secteur intérieur enfin au complet. Entre-deux à 20h45 à l'Astroballe ce jeudi soir.