ASVEL : Derrick Walton Jr. arrêté 2 semaines

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Arthur Viguier

Mercredi soir, Derrick Walton Jr. n'a pas pris part à la victoire de l'ASVEL contre Baskonia pour la 22e journée de l'EuroLeague. Le meneur de jeu américain, intéressant vendredi contre Valence, souffre d'une déchirure aux adducteurs. Devant la presse après la rencontre, son entraîneur T.J. Parker a indiqué qu'il était arrêté pour deux semaines. "On l'a appris à la dernière minute. On a un effectif de 14, ça sert à ça. Le petit Matthew (Strazel) est très bien en ce moment." Quant à Guerschon Yabusele, forfait car touché au dos, il pourrait être du déplacement à Belgrade, où l'ASVEL joue ce vendredi en EuroLeague. "Il s'entraîne demain (jeudi). On verra."