ASVEL : Diot de retour contre le Maccabi Tel-Aviv, Lighty pas encore

EUROLEAGUE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

48 heures après sa belle victoire contre l'Anadolu Efes Istanbul, l'ASVEL joue un nouveau match d'EuroLeague à la maison, contre le Maccabi Tel-Aviv de Mathias Lessort. Dernière équipe invaincue dans la compétition, avec Milan et le FC Barcelone, l'équipe de T.J. Parker va compter une arme de plus. Touché au mollet et absent lors des derniers matches, Antoine Diot est de retour dans le groupe rhodanien indique Le Progrès.

En revanche, David Lighty ne jouera pas encore, alors qu'il est revenu ce mercredi des Etats-Unis.

« David, c'était notre fan n°1 aux États-Unis », souriait T.J. Parker mardi soir. « Il m'envoie des photos avec l'ordinateur devant lui, il regarde tous les matchs. Il ne peut que être excité des résultats qu'on a. Ce sera un plaisir de le récupérer, c'est le Monsieur de l'équipe. »



C'est donc avec 12 joueurs que les Villeurbannais vont se présenter ce jeudi soir, puisque Raymar Morgan (dos) et Victor Wembanyama (convalescent après avoir été malade) sont également forfait.