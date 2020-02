ASVEL : Edwin Jackson et Amine Noua forfaits à Vitoria

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir battu le Bayern Munich mardi et ainsi mis fin à sa série de six défaites de suite en EuroLeague, l'ASVEL rêve d'enchaîner ce jeudi à Vitoria pour la 24e journée du meilleur des championnats européens.

C'est un match prenable pour le groupe de Zvezdan Mitrovic qui s'était imposé à l'aller 66 à 63. Mais si les Basques sont diminués (Vildoza, Henry, Granger et Garino sont blessés), il convient de ne pas les sous-estimer. Mardi, les joueurs de Dusko Ivanovic se sont ainsi inclinés d'un point chez le Real Madrid (70-69). Face à la nouvelle équipe de l'ex-Limougeaud Semaj Christon, titulaire contre le Real (6 points à 3/6, 4 passes décisives et 5 fautes pour 4 d'évaluation en 23 minutes), la défense de l'ASVEL devra gagner ses duels, Vitoria ne vivant qu'avec ses duels gagnés (13 passes décisives par match, soit la plus faible moyenne d'EuroLeague).

Cependant, les Rhodaniens devront encore se passer de leur capitaine Charles Kahudi (cheville) tout comme Amine Noua (cheville) et Edwin Jackson (genou), restés à Lyon afin d'être ménagés rapporte Le Progrès. Avec un effectif diminué, l'ASVEL parviendra-t-elle à signer son 10e succès de la saison d'EuroLeague ? La réponse à partir de 21h.

L'effectif de l'ASVEL contre Vitoria :