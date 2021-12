ASVEL : James Gist prolongé jusqu'à la fin de la saison

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Initialement signé jusqu'à la fin de l'année 2021 afin de remplacer Raymar Morgan, opéré du dos, James Gist va y passer l'intégralité de l'exercice 2021-2022. Le président de l'ASVEL Tony Parker a annoncé au Progrès que l'intérieur étasunien avait prolongé et qu'il ferait équipe avec Morgan au retour de ce dernier, au mois de février. "Il est très bien sur le terrain et, en dehors, c’est un vrai leader", a justifié T.P. Joueur à vocation défensive, James Gist tourne à 5,6 points à 49,1% de réussite aux tirs et 3,3 rebonds en 21 minutes après 23 rencontres disputées (12 d'EuroLeague, 11 de Betclic ELITE). N'ayant que cinq joueurs étrangers jusque là (Jones, Lighty, Osetkowski, Morgan et Antetokounmpo), l'ASVEL n'aura pas à faire de choix en Betclic ELITE entre les six joueurs étrangers au retour de Raymar Morgan.

L'effectif de l'ASVEL au retour de Raymar Morgan :

Postes 1 : Chris Jones

1/2 : Antoine Diot, Matthew Strazel et Kymany Houinsou

2/1 : Elie Okobo

2/3 : Paul Lacombe

3/2 : David Lighty

3/4 : William Howard et Charles Kahudi

4/5 : Raymar Morgan, Dylan Osetkowski et Victor Wembanyama

5/4 : James Gist

5 : Youssoupha Fall et Kostas Antetokounmpo

Ce mercredi, l'ASVEL reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg pour son premier match à domicile après cinq rencontres à l'extérieur.