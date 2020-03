ASVEL : Jordan Taylor et Adreian Payne ménagés

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir battu Valence mardi, l'ASVEL enchaîne avec un match complexe chez un très grand (peut-être le plus grand) d'Europe, le Real Madrid. Une partie qui s'annonce compliquée, surtout que les Rhodaniens n'afficheront pas complets, comme souvent. Ismaël Bako est toujours à l'arrêt et dans le secteur intérieur Adreian Payne (déjà en tribunes mardi) est encore ménagé. Pour ce match, le staff a également décidé de préserver Jordan Taylor avant la réception du Mans en Jeep ELITE ce dimanche. L'occasion pour Antoine Diot, Théo Maledon et Matthew Strazel d'avoir plus de temps de jeu au poste 1.