ASVEL : La crainte d'un nouvel arrêt pour David Lighty

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

L'ASVEL a beau avoir récupéré William Howard dimanche, elle a de nouveau du faire sans David Lighty. L'ailier, de retour récemment après une longue période d'arrêt due à une fracture de la main droite, a pris un nouveau coup sur la main deux jours plus tôt face au Panathinaikos Athènes en EuroLeague. En conférence de presse d'après-match, son coach T.J. Parker a annoncé à L'Equipe un nouvel arrêt de trois semaines pour le quadruple champion de France. Mais l'avis du chirurgien de "DLight" pourrait ne pas empêcher ce dernier d'être aligné vendredi contre Nanterre en Betclic ELITE indique de son côté Le Progrès. Ainsi, l'interrogation est de mise au sujet de l'ailier.

Avec les retours de Victor Wembanyama et William Howard la semaine dernière, l'ASVEL dispose cependant d'un groupe plus complet que ces dernières semaines. Seuls Antoine Diot, Elie Okobo et Raymar Morgan sont toujours bloqués à l'infirmerie, si bien sûr David Lighty peut jouer.