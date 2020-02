ASVEL : Lighty et Berry pas du déplacement à Athènes

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'ASVEL affronte l'Olympiakos Le Pirée ce jeudi à 18h15 pour la 25e journée de la saison régulière de l'EuroLeague. Mais pour cette rencontre, Zvezdan Mitrovic ne pourra pas compter sur son ailier David Lighty. Pour la troisième fois seulement depuis son premier passage à l'ASVEL (de 2014 à 2016, avant son retour en 2017), l'Etasunien va manquer la rencontre annonce Le Progrès. Il est en effet resté à Lyon en raison d'une légère blessure au coude droit. Après 24 matchs d'EuroLeague, il est le deuxième meilleur marqueur de l'effectif rhodanien avec 9,5 points à 45% de réussite aux tirs, 2,6 rebonds et 1,6 passe décisive pour 9,2 d'évaluation en 23 minutes.

Par ailleurs, la dernière recrue Davion Berry ne sera pas non plus sur le parquet jeudi soir. Il doit passer des examens médicaux sur Lyon ce mercredi et s'entraîner en compagnie des Espoirs.