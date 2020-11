ASVEL : Norris Cole de retour dans le groupe pour affronter Barcelone

EUROLEAGUE

Absent lors des trois dernières rencontres, contre l'Etoile Rouge de Belgrade, le Zénith Saint-Pétersbourg et l'ALBA Berlin, toutes perdues, Norris Cole (1,88 m, 32 ans) est de retour dans le groupe qui accueille le FC Barcelone ce vendredi pour la 11e journée de l'EuroLeague. Remis de sa blessure à la cuisse, le double-champion NBA va devoir batailler dur pour embêter Nick Calathes, Thomas Heurtel & co, qui occupent la première place de la compétition. L'ASVEL est condamnée à l'exploit après un début de saison chaotique (1 victoire et 6 défaites) dans la meilleure compétition européenne.