ASVEL : Okobo absent six semaines, Lighty attendu dimanche

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Julie Darbon

Comme si l'infirmerie villeurbannaise n'était déjà pas assez remplie... David Lighty, William Howard, Antoine Diot, Victor Wembanyama et Raymar Morgan vont accueillir un nouveau pensionnaire : gêné par un kyste à l'épaule droite depuis quelques temps, Élie Okobo va subir une intervention chirurgicale jeudi. Évidemment un gros coup dur pour l'ASVEL qui va perdre sa menace offensive n°1 (encore 23 points contre le Fenerbahçe mardi) mais pas rédhibitoire, l'expérience récente prouvant que Paul Lacombe et compagnie savent aussi se débrouiller sans l'ancien Palois (victoires contre l'Étoile Rouge les 21 et 23 janvier lors de sa dernière absence).

A contrario, T.J. Parker s'apprête à enregistrer une très bonne nouvelle. Dépositaire du jeu rhodanien, David Lighty a reçu le feu vert de son chirurgien. Victime d'une fracture de la main début novembre, le quadruple champion de France sera sur la feuille de match dimanche à Strasbourg a annoncé le coach au Progrès.