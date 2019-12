ASVEL : Quatre joueurs incertains pour affronter Berlin !

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Depuis plusieurs semaines, le retour espéré d'Adreian Payne à la compétition est fixé au vendredi 20 décembre, contre l'ALBA Berlin. L'intérieur de l'ASVEL a repris la course la semaine passée, après deux mois d'arrêt, et s'est enfin entraîné collectivement jeudi. Mais son statut est toujours qualifié "d'incertain" dans Le Progrès ce vendredi, alors que le club l'inscrit dans le groupe sur sa présentation de rencontre. Il n'est pas le seul à être incertain puisque Tonye Jekiri (blessé à la cheville mardi à Barcelone), Charles Kahudi (touché au dos) et Antoine Diot (victime de nausées) sont également diminués et pourraient être laissés au repos ce vendredi soir. Matthew Strazel (doigt retourné) est d'ores et déjà forfait.