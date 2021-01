ASVEL : Une conférence "exceptionnelle" avec Jordi Bertomeu ce vendredi, pour annoncer la licence A en EuroLeague ?

EUROLEAGUE

Crédit photo : Alexandre Lacoste EuroLeague

Ce jeudi matin, l'ASVEL a invité les médias à participer à une conférence de presse qualifiée "d'exceptionnelle" ce vendredi à partir de 19h45 à l'Astroballe, avant la rencontre de la 18e journée de l'EuroLeague contre l'Anadolu Efes Istanbul.

Outre Tony Parker, le président et actionnaire majoritaire du club, Gaëtan Muller, le président délégué, et Jean-Michel Aulas, président et directeur général d'OL Groupe (qui détient 33,3% des parts de l'ASVEL et va faire construire une Arena dans laquelle l'ASVEL jouera en partie), le président de l'Euroleague Commercial Assets (ECA) Jordi Bertomeu sera présent.

La nouvelle salle a plu à l'EuroLeague

Sont attendues des annonces concernant le futur de l'ASVEL en EuroLeague. Le club rhodanien dispute la deuxième saison de sa "wild-card" qui lui a permis d'intégrer pour deux ans la compétition. Invitation qui devait surtout permettre d'évaluer le club et surtout son projet, dans la perspective qu'il obtienne une licence A (un engagement de 10 ans en EuroLeague). Mi-décembre, après le vote favorable de la métropole de Lyon pour construire une Arena de 15 000 places à Décines, Tony Parker avait indiqué dans L'Equipe qu'il avait eu des nouvelles positives d'ECA.

"L'EuroLeague m'a appelé dès aujourd'hui (mercredi 16 décembre). Ils attendaient cela. On approche de la ligne d'arrivée. J'ai une réunion avec l'EuroLeague la semaine prochaine, j'espère avoir de bonnes nouvelles. On avait une wild-card de deux ans, ils doivent nous donner une réponse dans l'année. Je leur ai dit que, dans la construction de notre projet, ce serait sympa de le savoir assez tôt. Ça nous permettrait de nous préparer. Ce ne sont pas les mêmes investissements si tu es engagé en Euroligue ou pas. Avec ce vote pour la salle, j'espère qu'on aura une réponse en janvier plutôt qu'en juin, pour qu'on puisse se préparer. Mais tout avance positivement."

Outre l'engagement quasiment définitif en EuroLeague, cette licence A permettra à l'ASVEL de toucher une plus large enveloppe de la part d'ECA chaque année.

"J'aimerais avoir une annonce assez rapide du côté de l'EuroLeague, pour que l'on puisse ensuite entrer dans les négociations avec RMC ou d'autres, avouait TP dans la même entrevnue. Je pense que ces négociations-là doivent commencer en janvier. Les droits télés sont des revenus importants pour être performants en EuroLeague. Cette année, on a 500 000 euros. Quand on sera une franchise, on pourra bénéficier à plein du contrat télé et cela peut monter entre 1,5 et 2 millions. C'est un gros enjeu pour nous."

A suivre donc.