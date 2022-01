ASVEL : Vers un arrêt longue durée pour William Howard ?

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

William Howard (2,03 m, 28 ans) n'a pas pu tenir sa place sur les deux premiers matches de l'ASVEL cette année, à Moscou et au Mans. Le poste 3-4 pourrait être absent pour une "longue durée" selon Le Progrès, à cause d'un problème au genou. C'est une blessure de plus dans l'effectif de T.J. Parker alors que David Lighty, Raymar Morgan et Victor Wembanyama sont toujours à l'infirmerie. De ce fait, l'ASVEL sera réduite à 11 joueurs (Jones, Diot, Strazel, Okobo, Lacombe, Knight, Kahudi, Osetkowski, Gist, Antetokounmpo, Fall) pour affronter l'AS Monaco ce mardi soir en match en retard de la 19e journée de l'EuroLeague.

Cette saison, le natif de Montbrison tourne à 8,2 points à 48,1% de réussite aux tirs, dont 42,7% à 3-points, 3,8 rebonds et 1,2 passe décisive en 23 minutes après 27 rencontres d'EuroLeague et Betclic ELITE.