Au forceps, Monaco l'emporte face à l'Etoile Rouge de Belgrade

Battus lors de ses 3 derniers matchs, les Monégasques commencent plutôt bien cette rencontre face à l’Etoile Rouge de Belgrade. Zvezdan Mitrovic a décidé de commencer avec Mike James sur le banc. Ancien du Partizan, Danilo Andjucic mène l’attaque de la Roca Team et permet aux siens de prendre un bon départ dans cette rencontre. Le sniper serbe n’est pas le seul à se montrer Alpha Diallo, présent sur toutes les lignes de passe réalise aussi un très bon premier acte. L’Etoile Rouge souffre face à la densité physique adverse. Donta Hall s’envole et dunk à tout va. A la fin du 1er acte, Monaco mène (21-12).

Sans doute vexé de ne pas avoir commencé la rencontre, Mike James fait preuve d’un peu de nonchalance. A l’image de sa star, Monaco est moins concerné dans ce second acte. A l’inverse, les Serbes moins agressés défensivement arrivent enfin à mettre leur jeu en place. Agacé, Mitrovic tente de réveiller ses troupes en multipliant les rotations mais l’écart entre les deux équipes se resserre. Toujours aussi précieux, Diallo continue de marquer son territoire en défense et de profiter de ses qualités athlétiques pour scorer. Malheureusement, Nate Wolters en face a pris confiance et s’amuse avec ses vis-à-vis. En difficultés, les Monégasques gardent quand même les commandes (41-36).

Alpha Diallo MVP

Le retour des vestiaires est compliqué pour Mike James et sa bande. Amorphes et sans idées en attaque, les Monégasques butent sur la bonne défense de zone adverse. Les Serbes attaquent parfaitement les intervalles ce qui leur permet de trouver des tirs ouverts au large. Monaco souffre et encaisse un 16-6 (52-47). Il y a le feu dans la maison rouge, mais Diallo et Mike James vont vite rassurer tout le monde. Le premier intercepte un ballon et dunk en contre-attaque tandis que l’ancien du CSKA d’un tir incroyable du logo remet Monaco à hauteur. Les Monégasques prennent confiance et trouvent plus facilement Donatas Motiejunas dans la raquette et ce dernier fait parler ses mains en or. Il reste 10 minutes et Monaco compte 3 points d’avance (56-53).

Poussés par leurs fans, les joueurs de la Principauté dictent le tempo dans ces 10 dernières minutes. Parfois critiqué par son manque d’explosivité, Motiejunas reste un attaquant extraordinaire. Poste bas, main droite puis main gauche, il étale toute sa panoplie offensive. Dans le sillage de l’intérieur Lituanien, Diallo continue son show. Il est l’homme de cette fin de match. Omniprésent aux rebonds offensifs et il est parfait sur la ligne des lancers francs. L’Etoile Rouge n’y arrive plus.

Monaco gère cette fin de match et comme un symbole c’est Mike James à 3 points qui scelle le sort de cette rencontre (70-62).

L’homme du match

Alpha Diallo. Il est arrivé sur la pointe des pieds mais l'objectif de devenir un grand joueur d'Euroligue. L’ailier Américain prend de plus en plus de place dans la rotation monégasque. Très important lors de la dernière victoire de son équipe en Betclic Elite à Pau, Diallo a crevé l’écran ce soir. C’est lui qui lance le match de son équipe par son activité et ses qualités athlétiques. Sa défense pot de colle lui a permis d’intercepter plusieurs ballons et de terminer les contres attaques. Mais on retiendra surtout sa fin de match. Les deux rebonds offensifs qu’il est parti chercher dans les hauteurs de Gaston-Michelin ont soulagé les Monégasques. Irréprochable sur la ligne des lancers francs, il termine la rencontre avec 19 points et 7 rebonds pour 28 d’évaluation. Un match XXL.

