Au tour de Vincent Poirier de briller avec le Real Madrid

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Ce jeudi soir, le Real Madrid a provisoirement pris la tête de la saison régulière de l'EuroLeague. L'équipe de Pablo a signé sa neuvième victoire de la saison lors de la victoire de son équipe lors de la 11e journée du championnat, en battant l'Etoile Rouge de Belgrade 79 à 67. Les Madrilènes ont fait l'écart dans le troisième quart-temps (25-14). Si Thomas Heurtel a été déterminant à la baguette (9 points à 4/9 aux tirs, 5 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 3 balles perdues pour 10 d'évaluation en 21 minutes), c'est Vincent Poirier qui est sorti du lot au sein du contingent français cette fois-ci (14 points à 7/10 aux tirs, 8 rebonds, 2 interceptions et 2 contres pour 23 d'évaluation en moins de 19 minutes). Autrement, Fabien Causeur (5 points à 2/5, 2 rebonds et 2 passes décisives pour 3 d'évaluation en 22 minutes) et Guerschon Yabusele (7 points à 3/8, 2 rebonds et 2 interceptions pour 5 d'évaluation en 22 minutes) ont également été responsabilisés.

Dans l'autre match de la soirée, le Bayern Munich est venu à bout du Panathinaikos Athènes (81-78). C'est la cinquième victoire de la saison des Bavarois, qui se rapprochent du Top 8.