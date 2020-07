Augustine Rubit signe au Zalgiris Kaunas

Le pivot américain Augustine Rubit (2,03 m, 30 ans) s'engage au Zalgiris Kaunas.

La saison passée, le big man originaire de Houston (Texas) évoluait à l'Olympiakos. Avec le club du Pirée, il tournait à 6,4 points à 59,6% de réussite aux tirs, 2,9 rebonds et 0,5 passe décisive en EuroLeague.

A la sortie de ses années universitaire du côté de South Alabama (NCAA), il a rejoint les Tigers de Tubingen en Allemagne, puis deux autres clubs phares du basketball allemand, Ulm et Bamberg, avant donc de rejoindre l'Olympiakos.

Il partagera la raquette avec le Français Joffrey Lauvergne (2,11 m, 28 ans) et Nigel Hayes (2,03 m, 25 ans) qui vient lui de prolonger. Ils seront coachés par l'Autrichien Martin Schiller.

Bring in the firepower in the frontcourt! Zalgiris adds Augustine Rubit to the roster!



Read more https://t.co/n8JwdmTe7k pic.twitter.com/kJYYvMguIJ