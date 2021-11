Avant de recevoir Monaco, l'Olympiakos se renforce avec la signature de Quincy Acy

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

En embuscade derrière le duo Milan - FC Barcelone en tête de l'EuroLeague, l'Olympiakos a annoncé ce mercredi la signature de Quincy Acy (2,01 m, 31 ans). Un problème de plus pour l'AS Monaco en vue de son déplacement au Pirée vendredi même si la nouvelle recrue grecque n'a pas joué depuis longtemps.

Son dernier match remonte au 6 mars 2020, où il avait disputé la dernière de ses 27 apparitions en EuroLeague sous les couleurs du Maccabi Tel-Aviv (4,8 points et 3,5 rebonds en 19 minutes). Il s'agissait de sa première expérience en Europe, lui qui avait presque auparavant fait intégralement carrière en NBA avec 337 apparitions dans l'Association (avec Toronto, Sacramento, New York, Dallas, Brooklyn et Phoenix), pour des statistiques exactement similaires à celles produites avec le club israélien.