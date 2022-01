Avant de se rendre à Monaco, le Real Madrid se reprend contre Kazan

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Battu par le FC Barcelone dans le championnat espagnol dimanche dernier, le Real Madrid a réagi en s'imposant deux jours plus tard à domicile contre l'UNICS Kazan (85-68) en match en retard de la 19e journée de l'EuroLeague. Auteurs d'une très belle saison, les Russes restaient pourtant sur un large succès face... au FC Barcelone.

Mais l'équipe de Pablo Laso a assumé son statut de leader de l'EuroLeague avec un large succès. Après un dunk de Vincent Poirier (5 points à 2/2 et 3 rebonds en 12 minutes) en début de quatrième quart-temps, les locaux menaient même de 31 points (76-45). Cependant, les visiteurs ont mieux fini pour échouer à -17. Guerschon Yabusele a cumulé 13 points à 5/8 aux tirs, 5 rebonds et 2 passes décisives en 22 minutes. Thomas Heurtel (6 points à 2/4, 4 passes décisives et 4 balles perdues en 13 minutes) était dans le cinq majeur avec ce dernier. Fabien Causeur n'a pas joué.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Au classement, le Real Madrid reste seul en tête (17 victoires, 3 défaites) avant son déplacement à Monaco. De son côté, l'UNICS Kazan est sixième (12 victoires, 8 défaites). Vendredi, ils recevront une autre formation russe, celle du CSKA Moscou qui a le même bilan.