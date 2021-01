Avec 27 d'évaluation, Joffrey Lauvergne a été très bon contre l'Olympiakos

Revenu en Lituanie pour se relancer, l'intérieur français Joffrey Lauvergne (2,11m, 29 ans) réalise un début de saison canon avec le mythique Žalgiris Kaunas. Pas plus tard qu'hier, l'ancien poste 5 de Chalon-sur-Saône a fini avec 21 points à 9/12 aux tirs, 7 rebonds et 3 passes pour 27 d'évaluation, lors de la courte de victoire contre l'Olympiakos Le Pirée (81-79).

Derrière à l'entame du money time (72-79, 36'), la troupe de Martin Schiller a réussi à inverser la tendance grâce à un tir de Thomas Walkup à la dernière seconde. "Il n'y avait que sept points d'écart donc il fallait se concentrer possession par possession, a décrit l'entraîneur vainqueur en conférence de presse. Et à la fin, on a eu un peu de chance mais ça fait partie du jeu. Les gars méritent cette victoire."

"On vit pour ce type de match"

"On s'est donné à fond et on a continué de croire en nos chances, indique pour sa part, Joffrey Lauvergne. À la fin, tout se termine bien. Nous pouvons être fiers de nous. Nous avons bien défendu en deuxième mi-temps. Certes, on a fait quelques erreurs mais au final, on gagne le match. Quand Thomas (Walkup) a inscrit le panier de la victoire, c'était incroyable. On vit pour ce type de match. C'est une sensation incroyable."