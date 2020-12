Avec Thomas Heurtel, Fabien Causeur est le Français ayant disputé le plus de matchs d'EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Auteur de 15 points contre l'Anadolu Efes Istanbul, l'arrière Fabien Causeur a permis au Real Madrid de redresser la tête en EuroLeague, après avoir été battu par Barcelone ce week-end, en Liga Endesa. Mais surtout l'étendard de Brest est devenu le Français ayant joué le plus de matchs en EuroLeague avec Thomas Heurtel, comme le rapporte Yann Casseville de Basket Le Mang. De Cholet à Madrid, il a ainsi disputé pas moins de 226 rencontres d'EuroLeague en carrière, alors que Nando De Colo, aussi biberonné dans les Mauges, est devenu le 4e meilleur marqueur en Coupes d'Europe.

Formé au Havre et à Cholet, il a fait ses débuts dans la compétition reine un soir d'octobre 2010 à Sienne, où CB s'était alors lourdement incliné (76-44). Depuis, le Finistérien s'est constitué l'un des plus jolis palmarès du basket français. D'abord champion de France 2010 avec Cholet puis champion d'Allemagne et vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2017 avec Bamberg. Avant d'arriver au sein de la prestigieuse institution madrilène. Là aussi, cet ancien MVP de Pro A a tout raflé : l'EuroLeague en 2018, le championnat d'Espagne en 2018 et 2019 et la Coupe d'Espagne en 2018, 2019 et 2020.

La répartition des 226 matchs de Fabien Causeur en EuroLeague :