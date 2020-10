Avec un bon Labeyrie, Valence fait tomber Kaunas

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Avant-dernière équipe invaincue de la saison 2020/21 d'EuroLeague, le Zalgiris Kaunas est tombé jeudi soir à domicile contre Valence. A domicile, les hommes de Martin Schiller sont tombés face aux Espagnols de Valence (82-94), qui réalisent eux-aussi un bon début de saison (3 victoires et 1 défaite). Pourtant, les Lituaniens menaient 45 à 37 à la mi-temps. Mais ils se sont fait surprendre au retour des vestiaires (12-30 dans le troisième quart-temps) face à une équipe qui a artillé avec succès à 3-points, à l'image de Vanja Marinkovic (16 points à 4/8 à 3-points) et Klemen Prepelic (13 points à 3/8). Les locaux n'ont pas réussi à retourner la tendance après la pause et se sont donc inclinés.

Titulaire, Louis Labeyrie (12 points à 5/8 aux tirs et 5 rebonds pour 16 d'évaluation en 26 minutes) a été productif. En face, Joffrey Lauvergne a fait son match (11 points à 4/9 et 4 rebonds pour 7 d'évaluation en 24 minutes) mais cela n'a pas suffit.

En déplacement à Athènes, le Fenerbahçe Istanbul a perdu un troisième match de suite (82-68). Avec un petit Nando De Colo (5 points à 2/8, 3 rebonds, 3 passes décisives et 4 balles perdues pour 5 d'évaluation en 28 minutes), les Stambouliotes ont craqué dans le dernier quart-temps. Du côté Grec, Nemanja Nedovic était en forme (28 points à 7/12 à 3-points en 28 minutes).

Enfin, le CSKA Moscou s'est incliné en déplacement chez l'Etoile Rouge de Belgrade (86-84), après prolongation, malgré une évaluation collective largement supérieure (79 à 97). Les locaux ont pu compter sur un Jordan Loyd (31 points à 11/21 aux tirs) encore dominateur.